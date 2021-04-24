Русский
$ 28,06
33,81

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Сенсація в УПЛ: Львів у меншості і з пенальті в свої ворота обіграв Десну

24 квітня, 21:26

Олег Люлька Олег Люлька

Команда, яка бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні, виявилася сильнішою за чернігівський клуб, котрий претендує на єврокубки – дивіться, як це було

Ренан

Ренан / Фото: ФК "Львов"

Останній суботній матч 23-го туру УПЛ завершився сенсацією. Львів, який ще недавно здавався безнадійним аутсайдером чемпіонату, на своєму полі обіграв претендента на "бронзу" Десну 1:0.

Реклама

Ця перемога майже гарантує Львову збереження прописки у найвищому дивізіоні, з якого, станом на зараз, вилітає Минай Артема Мілевського.

Десна ж після поразки на Арені Львів ризикує залишитися поза ТОП-5, а отже – без путівки до єврокубків.

Переможний для себе м'яч Львів забив на 44-й хвилині. Відзначився бразильський нападник господарів Ренан.

Відео голу Ренана

Реклама

На 70-й хвилині Десна мала шикарний шанс зрівняти рахунок, але Гуцуляк не зміг реалізувати пенальті – його удар потягнув кіпер Львова Ільющенков.

Відео незабитого пенальті Десни

Зазначимо, що за три хвилини до фінального свистка у Львова за грубий підкат ззаду був вилучений Якимець. Але і в меншості господарі довели гру до перемоги.

Реклама

Читайте також: "Так дружина чи коханка?" Тренер Колоса – про дебош своїх футболістів у потязі

Нагадаємо, в неділю Динамо може оформити перше за п'ять років чемпіонство України, якщо на НСК "Олімпійський" обіграє Інгулець. Раніше бос суперників киян Олександр Поворознюк дивом не постраждав від вибуху гранати.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забиті 21
Пропущені 47
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: Н П П В В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забиті 24
Пропущені 38
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н П П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео голів чемпіонат України Десна Чернігів ФК Львів

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класикоЧУ з футболу
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини "ексгірника" ТайсонаФутбол
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)Футбол
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждаліЧУ з футболу
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське "класико"ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти