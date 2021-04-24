Сенсація в УПЛ: Львів у меншості і з пенальті в свої ворота обіграв Десну

Команда, яка бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні, виявилася сильнішою за чернігівський клуб, котрий претендує на єврокубки – дивіться, як це було

Ренан / Фото: ФК "Львов"

Останній суботній матч 23-го туру УПЛ завершився сенсацією. Львів, який ще недавно здавався безнадійним аутсайдером чемпіонату, на своєму полі обіграв претендента на "бронзу" Десну 1:0.

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Ця перемога майже гарантує Львову збереження прописки у найвищому дивізіоні, з якого, станом на зараз, вилітає Минай Артема Мілевського.

Десна ж після поразки на Арені Львів ризикує залишитися поза ТОП-5, а отже – без путівки до єврокубків.

Переможний для себе м'яч Львів забив на 44-й хвилині. Відзначився бразильський нападник господарів Ренан.

Відео голу Ренана

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На 70-й хвилині Десна мала шикарний шанс зрівняти рахунок, але Гуцуляк не зміг реалізувати пенальті – його удар потягнув кіпер Львова Ільющенков.

Відео незабитого пенальті Десни

Зазначимо, що за три хвилини до фінального свистка у Львова за грубий підкат ззаду був вилучений Якимець. Але і в меншості господарі довели гру до перемоги.

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Нагадаємо, в неділю Динамо може оформити перше за п'ять років чемпіонство України, якщо на НСК "Олімпійський" обіграє Інгулець. Раніше бос суперників киян Олександр Поворознюк дивом не постраждав від вибуху гранати.

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