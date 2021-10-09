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Минай возглавил легендарный футболист Шахтера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 октября, 14:21
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Закарпатская команда определилась с кандидатурой на пост главного тренера
Игорь Леонов - главный тренер Миная
Игорь Леонов - главный тренер Миная / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Новым главным тренером Миная стал экс-футболист Шахтера Игорь Леонов, об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба. В субботу, 9 октября, 54-летний специалист приступил к исполнению своих обязанностей.

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Игорь Леонов родился в Крыму, основную часть футбольной карьеры провел в донецком Шахтере, в составе которого он четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок.

Игорь Леонов
Игорь Леонов / Фото: ФК "Арсенал" Киев

Свою тренерскую карьеру он начал в Академии донецкого Шахтера. Затем возглавлял команды УПЛ – мариупольский Ильичевец и киевский Арсенал.

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Игорь Леонов раньше работал с молодежью "Шахтера"
Игорь Леонов раньше работал с молодежью "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел еще один экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины – Михаил Старостяк.

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Мы сообщали, что в конце сентября, второй раз за год, с поста главного тренера Миная был уволен Василий Кобин. Основной причиной отставки послужили неубедительные результаты закарпатской команды в чемпионате.

Добавим, что после девяти сыгранных туров Минай занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

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