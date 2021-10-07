Вычислили! Футболист сборной Украины признался в участии в договорняке

Максим Калиниченко рассказал о матче со своим участием, в котором его команде сдали игру за выживание – все было очень комично

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Бывший полузащитник сборной Украины, Днепра и Спартака 42-летний Максим Калиниченко, который в 2014 году завершил карьеру игрока, сделал чистосердечное признание – он участвовал в договорных матчах.

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Калиниченко описал все в деталях у себя в Telegram.

"Я участвовал в договорняках (говорю только, о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава Богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный", – поведал Максим

"Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все все знают, все идет нормально, правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел…"

"У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали и тот тащит все, как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил"

"Но нужен еще, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, все, как на зло, идет через одно место… Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: "Беги!" И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" в тупую валит меня сзади"

Максим Калиниченко играл с Шевченко на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

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"Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает"

"В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда… Ну и премиальных, естественно, никто за эту "игру" не предлагал", – добавил Калиниченко, но что конкретно за матч это был, не сказал.

Впрочем, болельщикам-статистикам не составило труда вычислить "договорняк". С описанием, сделанным Калиниченко, полностью совпадает матч чемпионата Украины Днепр – Николаев (2:1) 31 мая 1999 года.

Днепр в той встрече пропустил на 70-й минуте, через три минуты Калиниченко сравнял счет, а в конце матча Олег Шелаев с пенальти принес хозяевам победу.

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