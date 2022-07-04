Льготы участникам еврокубков. Павелко назвал, кто сыграет матчи УПЛ за границей

В праздник Дня независимости Украины запланирован старт чемпионата УПЛ. Чиновники УАФ готовят нормы регламента турнира, который пройдет во время российской агрессии.

Ранее стало известно, что часть матчей Украинской Премьер-лиги будут сыграны за границей. Президент УАФ Андрей Павелко уточнил, каким клубам разрешат проводить поединки за пределами страны.

"Такое решение может быть принято в отношении клубов, которые будут участвовать в еврокубках. Если две команды играют за рубежом, то они могут, не возвращаясь в Украину, провести очный матч в чемпионате.

При этом они должны договориться между собой и предупредить УПЛ. Если клуб вылетает из еврокубков, то в дальнейшем он должен играть только в Украине", – сказал Павелко в эфире программы Чистый подкаст.