Команда УПЛ не сыграет в следующем чемпионате из-за агрессии России

ФК Мариуполь сильно пострадал в результате военного вторжения Российской Федерации в Украину

ФК Мариуполь приостанавливает свою деятельность / Фото: ФК Мариуполь, Коллаж: Сегодня

Война поставила на паузу все спортивные соревнования в нашей стране. Украинская премьер-лига досрочно завершила соревнования, оставив позиции клубов в турнирной таблице по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Формат и проведение будущего чемпионата во многом будет зависеть от ситуации в стране. Но уже сейчас известно, что некоторые клубы не смогут продолжить свои выступления. В первую очередь это касается команд, которые сильно пострадали от российской агрессии. Среди таких клубов оказался Мариуполь.

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Как сообщил главный тренер Мариуполя Остап Маркевич, команда точно не сыграет в следующем сезоне УПЛ.

"Я знаю, например, что Мариуполь не будет участвовать в следующем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, в этом году будет невозможно проводить финансирование команды. Насколько я знаю, руководство решило взять паузу. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, что-нибудь изменится. Контракты с футболистами на сегодня приостановлены", – сказал Маркевич в интервью FanDay.

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Ранее мы сообщали, что Остап Маркевич может продолжить свою карьеру в клубе-сенсации нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Украинскому специалисту предлагают контракт на работу в академии Вильярреала.