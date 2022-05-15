Команда УПЛ не зіграє у наступному чемпіонаті через агресію Росії

Війна поставила на паузу усі спортивні змагання в нашій країні. Українська прем'єр-ліга достроково завершила змагання, залишивши позиції клубів у турнірній таблиці станом на 24 лютого 2022 року

Формат та проведення майбутнього чемпіонату багато в чому залежатиме від ситуації в країні. Але вже зараз відомо, що деякі клуби не зможуть продовжити своїх виступів. Насамперед це стосується команд, які сильно постраждали від російської агресії. В числі таких клубів опинився Маріуполь.

Як повідомив головний тренер Маріуполя Остап Маркевич, команда точно не зіграє наступного сезону УПЛ.

"Я знаю, наприклад, що Маріуполь не братиме участі у наступному чемпіонаті. Вся наша інфраструктура зруйнована, цього року неможливо буде проводити фінансування команди.

Наскільки я знаю, керівництво вирішило взяти паузу. Я не знаю, як буде далі. Можливо, щось зміниться. Контракти з футболістами на сьогодні призупинено", – сказав Маркевич. FanDay.