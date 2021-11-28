Колос обыграл Верес: видео единственного гола

Колос (в черном) обыграл Верес 1:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка
Победу Колосу принес гол Олега Ильина на 64-й минуте – полузащитник неотразимо пробил низом из-за пределов штрафной площадки.
ВИДЕО ГОЛА КОЛОСА
Эта победа позволила Колосу закрепиться в середине турнирной таблицы, отдалившись от зоны вылета.
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Напомним, по итогам сезона две последние команды УПЛ вылетят сразу, а те, что займут 13-е и 14-е места, за сохранение элитной прописки поспорят с 3-й и 4-й командами Первой лиги.
Колос – Верес – 1:0
Гол: Ильин, 64
Ранее в воскресенье бразильская связка принесла Шахтеру минимальную победу над Ингульцом.
Тогда как Металлист 1925 проиграл пятый матч кряду.
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Забитые 43
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Разница 35Результаты последних матчей: В В П В В
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Забитые 41
Пропущеные 8
Разница 33Результаты последних матчей: В В В В В
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11
1
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29
16
13
34
Забитые 29
Пропущеные 16
Разница 13Результаты последних матчей: В В В В П
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16
9
4
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29
17
12
31
Забитые 29
Пропущеные 17
Разница 12Результаты последних матчей: П В В Н П
5
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9
2
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34
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29
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Пропущеные 18
Разница 16Результаты последних матчей: П В В В П
6
16
7
3
6
18
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24
Забитые 18
Пропущеные 22
Разница -4Результаты последних матчей: В П В П Н
7
15
6
5
4
15
13
2
23
Забитые 15
Пропущеные 13
Разница 2Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
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6
4
6
14
16
-2
22
Забитые 14
Пропущеные 16
Разница -2Результаты последних матчей: П В П Н В
9
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забитые 16
Пропущеные 26
Разница -10Результаты последних матчей: П П П П В
10
16
5
3
8
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18
Забитые 11
Пропущеные 22
Разница -11Результаты последних матчей: В Н В П П
11
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4
4
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15
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Забитые 15
Пропущеные 20
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Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11Результаты последних матчей: В В П В Н
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2
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