Харьков в яме: Металлист 1925 проиграл пятый матч кряду

Тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов / Фото: FootBoom
Рух забил в ворота харьковчан по голу в каждом из таймов. Перед перерывом отличился Андрей Борячук, а после него – Юрий Марчук.
ВИДЕО ГОЛОВ РУХА
Далее по теме
Таким образом продлилась проигрышная серия Металлиста 1925, перед этим уступившего Александрии (2:5 и 0:2), Заре (1:6) и Вересу (0:2).
Последние пять матчей харьковчане проиграли с общим счетом – 3:17. А ведь ранее казалось, что Металлист 1925 мог бы даже побороться за зону еврокубков. Но нет...
Рух – Металлист 1925 – 2:0
Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
16
13
2
1
43
8
35
41
Забитые 43
Пропущеные 8
Разница 35Результаты последних матчей: В В П В В
2
16
13
2
1
41
8
33
41
Забитые 41
Пропущеные 8
Разница 33Результаты последних матчей: В В В В В
3
16
11
1
4
29
16
13
34
Забитые 29
Пропущеные 16
Разница 13Результаты последних матчей: В В В В П
4
16
9
4
3
29
17
12
31
Забитые 29
Пропущеные 17
Разница 12Результаты последних матчей: П В В Н П
5
15
9
2
4
34
18
16
29
Забитые 34
Пропущеные 18
Разница 16Результаты последних матчей: П В В В П
6
16
7
3
6
18
22
-4
24
Забитые 18
Пропущеные 22
Разница -4Результаты последних матчей: В П В П Н
7
15
6
5
4
15
13
2
23
Забитые 15
Пропущеные 13
Разница 2Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
15
6
4
5
14
15
-1
22
Забитые 14
Пропущеные 15
Разница -1Результаты последних матчей: В П Н В В
9
16
6
1
9
16
26
-10
19
Забитые 16
Пропущеные 26
Разница -10Результаты последних матчей: П П П П В
10
15
4
4
7
15
20
-5
16
Забитые 15
Пропущеные 20
Разница -5Результаты последних матчей: В П П Н Н
11
16
4
4
8
12
23
-11
16
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11Результаты последних матчей: В В П В Н
12
15
4
3
8
10
22
-12
15
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12Результаты последних матчей: Н В П П П
13
16
2
5
9
17
36
-19
11
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19Результаты последних матчей: П П В Н Н
14
16
1
7
8
11
25
-14
10
Забитые 11
Пропущеные 25
Разница -14Результаты последних матчей: П Н Н П П
15
15
2
4
9
11
26
-15
10
Забитые 11
Пропущеные 26
Разница -15Результаты последних матчей: П Н П Н П
16
16
2
1
13
18
38
-20
7
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20Результаты последних матчей: П П В П П