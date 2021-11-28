Колос обіграв Верес: відео єдиного гола

Останній недільний матч 16-го туру української Прем'єр-ліги завершився домашньою перемогою Колоса з Ковалівки над рівненським Вересом із рахунком 1:0
Колос (у чорному) переміг Верес 1:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка
Перемогу Колосу приніс гол Олега Ільїна на 64-й хвилині – півзахисник неперевершено пробив низом з-за меж штрафного майданчика.
ВІДЕО ГОЛА КОЛОСА
Ця перемога дозволила Колосу закріпитись у середині турнірної таблиці, віддалившись від зони вильоту.
Нагадаємо, за підсумками сезону дві останні команди УПЛ вилетять одразу, а ті, що посядуть 13-й та 14-й рядки, за збереження елітної прописки посперечаються з 3-ою та 4-ою командами Першої ліги.
Колос – Верес – 1:0
Гол: Ільїн, 64
Раніше в неділю бразильська зв'язка принесла Шахтарю мінімальну перемогу над Інгульцем.
Позаяк Металіст 1925 програв уже п'ятий матч поспіль.
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