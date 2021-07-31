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Черноморец – Днепр-1: видео гола и обзор матча на "Днепр-Арене"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
31 июля, 22:35
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Одесская команда потерпела второе разгромное поражение подряд, а игрок днепрян отметился крутым голом
Днепр-1 разгромно побеждает Черноморец
Днепр-1 разгромно побеждает Черноморец / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Сегодня состоялись два поединка чемпионата Украины 2021/2022. В первом матче субботы Минай минимально одолел Александрию, забив решающий гол на 90-й минуте.

В вечерней встрече Днепр-1 оказался сильнее Черноморца. Одесская команда не нанесла ни одного удара в створ ворота, тогда как днепряне еще в первом тайме могли делать счет разгромным.

До перерыва получилось отличиться лишь раз. Пихаленок точно замкнул прострел Чуже. А во втором тайме подопечным Йовичевича помог защитник Черноморца Дубко, срезавший мяч в свои ворота.

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Дополнил картину Владимир Адамюк. Защитник отличился эффектным ударом через себя, вколотив мяч под перекладину. Вновь одесситам помог Дубко, который подставился под мяч. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов встречи на "Днепр-Арене":

40 минута. Гол Александра Пихаленка.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

51 минута. Автогол Валерия Дубко.

В тренде

61 минута. Гол Владимира Адамюка.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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