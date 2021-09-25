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Заря --
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Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
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Десна --
3 октября 17:00
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Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Он ляжет. Гарантирую!" Последняя жертва Усика хоронит украинца

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
25 сентября, 18:19
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Дерек Чисора, проигравший Александру Усику единогласным решением судей прошлой осенью, сделал категоричное заявление перед сегодняшним поединком украинца с Энтони Джошуа
Усик победил Чисору прошлой осенью
Усик победил Чисору прошлой осенью

Дерек Чисора уверен, что бой Усик – Джошуа 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне не продлится все 12 раундов. Усик Джошуа трансляция онлайн доступна у нас на сайте.

Усик – Джошуа: где и во сколько смотреть бой

"У Энтони Джошуа есть то, чего нет у Усика. Это нокаутирующий удар. Бой может продлиться шесть-семь раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него", – приводит слова Дерека Чисоры BBC.

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Энтони Джошуа vs Александр Усик
Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

Отметим, что Джошуа с его суперударом – фаворит предстоящего боя в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.57, на победу Усика – 3.005. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 21.0.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Вместе с тем промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик на 1000 процентов уверен в победе над Джошуа:"Один удар в подбородок – и Энтони упадет".

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