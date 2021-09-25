"Он ляжет. Гарантирую!" Последняя жертва Усика хоронит украинца

Дерек Чисора, проигравший Александру Усику единогласным решением судей прошлой осенью, сделал категоричное заявление перед сегодняшним поединком украинца с Энтони Джошуа

Усик победил Чисору прошлой осенью

Дерек Чисора уверен, что бой Усик – Джошуа 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне не продлится все 12 раундов. Усик Джошуа трансляция онлайн доступна у нас на сайте.

Усик – Джошуа: где и во сколько смотреть бой

"У Энтони Джошуа есть то, чего нет у Усика. Это нокаутирующий удар. Бой может продлиться шесть-семь раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него", – приводит слова Дерека Чисоры BBC.

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Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

Отметим, что Джошуа с его суперударом – фаворит предстоящего боя в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.57, на победу Усика – 3.005. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 21.0.

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Джошуа vs Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Вместе с тем промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик на 1000 процентов уверен в победе над Джошуа:"Один удар в подбородок – и Энтони упадет".