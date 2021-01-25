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Дорогой украинский баскетболист дебютировал за "Вашингтон" в НБА

25 января, 09:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда Алексея Лэня проиграла в гостях "Сан-Антонио", а сам он набрал 11 очков

Сегодня утром по киевскому времени один из двух украинцев в самой сильной баскетбольной лиге мира Алексей Лэнь сыграл первый матч за "Вашингтон Уизардс". 26-летний центровой появился в выездной игре с "Сан-Антонио Сперс" со скамейки запасных и насобирал 11 очков и 5 подборов. Правда, его команда уступила 101:121. Кстати, стала известна зарплата украинца Лэня в "Вашингтоне".

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Лэнь провел на площадке почти 21 минуту, реализовав один из двух трехочковых бросков, три из четырех средних, два из четырех штрафных.

Его звездный партнер Расселл Уэстбрук набрал 9 пунктов, а больше всех – Брэдли Бил (31). Смотрите обзор встречи в Техасе.

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Пока что команда из столицы США занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, выиграв три матча при девяти поражениях. А последняя строчка – за "Детройтом" другого украинца в лиге 23-летнего Святослава Михайлюка. "Пистонс" также имеют три победы, но проиграли уже 13 раз.

Недавно украинскому миллионеру дали совет после изгнания из клуба НБА.

Смотрите, как Алексей Лэнь ходил в парк аттракционов со своей девушкой:

Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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баскетбол НБА Сан-Антонио Алексей Лэнь Вашингтон Уизардс
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