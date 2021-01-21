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Мотай на ус, Лэнь! Украинскому миллионеру дали совет после изгнания из клуба НБА

21 января, 13:25

Олег Люлька Олег Люлька

Медведенко призвал Лэня выбрать команду, где дают играть всем, а не только звездам

Украинец Алексей Лэнь останется в НБА, но уже на меньшие деньги. Такой прогноз дал двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко, комментируя перспективы Лэня после того, как того отчислили из "Торонто Рэпторс".

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Напомним, в момент ухода из "Торонто" появились опасения, что это может быть прощанием Лэня и с НБА.

"В такой ситуации, в которой оказался Лэнь, ему было сложно закрепиться в "Торонто". Я уже рассказывал, перед ним были подписаны несколько ветеранов. Бэйнс был подписан на большую сумму, и если он был подписан, то на него рассчитывают. Также "Торонто" развивает молодого игрока"

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

"Лэню нужна другая команда – с системной игрой. Ему бы подошли такие команды, как "Сан-Антонио", "Клипперс", возможно, "Лейкерс", "Филадельфия". Команды, в которых задействованы все игроки, а не только звезды"

Алексей Лэнь/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano
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Алексей Лэнь/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano

"Алексею нужно оставаться в НБА. У него неплохая ситуация, он попадет на рынок отказов. У него неплохие шансы найти себе команду, но с небольшой зарплатой. Тем более, я знаю, что три коллектива ведут с ним переговоры", – сказал Станислав Медведенко в комментарии Tribuna.com

Алекс Лэнь и его девушка

Алекс Лэнь и его девушка / Фото: Instagram

Добавим, что в "Торонто", где у Алексея не сложилось, Лэню обещали 2,3 миллиона долларов за сезон. Это была бы самая маленькая зарплата украинца за всю его карьеру в НБА. Даже в 2013 году, когда он только перебрался за океан и подписал контракт с "Финикс Санз", его годовой оклад составлял 3,5 млн долларов.

Смотрите, как Лэнь развлекается со своей девушкой на американских горках

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Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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баскетбол НБА Станислав Медведенко Алексей Лэнь
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