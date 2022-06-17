Четвертый трофей за 8 лет! Определился новый чемпион НБА-2022

Голден Стейт Уорриорз добыл четыре победы над Бостон Селтикс из шести в финале плей-офф НБА

Голден Стейт Уорриорз празднует чемпионство / Фото: Getty Images

Ночью в США определился новый чемпион НБА по итогам шестого поединка финала плей-офф. Победителем стала команда Голден Стейт Уорриорз из Сан-Франциско.

"Желто-синие" добыли четвертую победу в серии, обыграв в гостях Бостон Селтикс со счетом 103:90. Самым лучшим игроком финала (MVP) стал Стеф Карри, который набрал 34 очка.

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Американцу удалось реализовать 6 трехочковых бросков, а также отдать 7 ассистов и сделать 7 подборов. В составе Бостона столько же очков набрал Джейлен Браун.

Для Уорриорз это уже восьмой триумф в НБА за четыре года. Ранее команда становилась чемпионом в 2015, 2017 и 2018 годах. К слову, ко всем четырем успехам был причастен Карри. Также 4 "золота" на счету Дреймонда Грина, Клея Томпсона и Андре Игудалы.

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Всего же на счету Голден Стейт семь чемпионств, при этом пять раз команда проигрывала в финале. Успех позволил Уорриорз выйти на третье место в рейтинге самых титулованных команд НБА. Лидируют в нем Лос-Анджелес Лейкерс и Бостон (по 17).