Первую майку Коби Брайанта продали на аукционе за солидную сумму

Майка, в которой баскетболист дебютировал в НБА, была продана дешевле, чем ожидали организаторы аукциона

Вещи Коби Брайанта охотно раскупают на аукционах

В начале 2020 года мир баскетбола потрясла трагическая новость. Во время полета на вертолете разбились Коби Брайант и его дочь Джианна.

После смерти вещи Коби стали "гостями" многих аукционов. К примеру, болельщикам Брайанта продавали баскетбольное кольцо с его дома, кусок древесины с его подписью и фото Коби с Леброном Джеймсом.

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На днях на аукционе SCP Auctions была разыграна футболка Брайанта, в которой он дебютировал в НБА. В ней он провел четыре поединка в сезоне 1996/1997.

Покупатель, который предпочел остаться анонимом, выложил за нее 2,73 миллиона долларов. При этом организатор аукциона Дэвид Колер рассчитывал отдать ее за 3-5 миллиона.

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К слову, в прошлом году другую майку Кобе с его автографом продали за 3,7М. Отныне ее можно назвать самой дорогой вещью в баскетбольном мире.

Напомним, что Брайант провел всю карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс (1996-2016). За это время он выбил более 33,5 тысяч очков, став пять раз чемпионом НБА.