Підготовка до Шотландії: Петраков просить УЄФА організувати матчі для збірної України

Наставник футбольної збірної хоче зіграти чотири спаринги, щоб підготувати команду до матчу відбору на ЧС-2022

Олександр Петраков за чесну боротьбу за путівку на Мундіаль / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України з футболу розпочне підготовку до стикових матчів відбору на ЧС-2022 наприкінці квітня. 29 числа команда збереться у Словенії, щоб провести тренувальний збір перед грою проти Шотландії

Матч мав відбутися 24 березня, однак був зміщений на червень через війну Росії проти України. Таким чином, наша команда матиме місяць на підготовку до битви за путівку на Мундіаль.

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Наставник збірної Олександр Петраков прокоментував майбутній збір, а також розповів, що планує провести чотири спаринги у травні.

"Звернулися до УЄФА з проханням організувати нам матчі на 2, 6, 10 та 14 травня. Потім 15-16 травня планую дати хлопцям два вихідні, щоб вони могли зустрітися із сім'ями. А з 17 травня до нас почнуть приєднуватись перші легіонери, у яких на той час закінчаться ігри в клубах. Серед перших зможуть приїхати Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук. Пізніше до нас приєднаються решта хлопців, це залежатиме від успішності виступу їхніх клубів у єврокубках. На цьому зборі багато гравців, у яких було мало практики в клубах. Вони матимуть чудовий шанс поборотися за місце у складі головної команди країни", – сказав він.

Нагадаємо, що матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго. Переможець цієї пари 5 червня битиметься з Уельсом у Кардіффі, де й визначиться учасник ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.