Гребіть додому! Російську команду не пустили на Олімпіаду-2020 через допінг

Відкриття проби Б російських веслярів підтвердило наявність в крові заборонених препаратів, тому в Росії прийняли рішення зняти всю команду з Олімпійських ігор

Російська четвірка не виступить на Олімпіаді-2020. Фото: rowingrussia.ru

Російська команда з веслування в четвірках парних знялася з участі в Олімпіаді-2020 після позитивних результатів на допінг у Микити Моргачева і Павла Соріна, в крові яких був виявлений мельдоній. Місце збірної Росії може зайняти Литва.

Розтин проб Б веслярів підтвердило наявність мельдонію в організмі спортсменів, після чого в Федерації гребного спорту Росії прийняли рішення зняти команду зі змагань. Іншим учасникам команди пропонують пройти перевірку на поліграфі, повідомляє Спорт-Експрес.

Тестування на допінг / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що російські плавці відсторонені від змагань перед вильотом на Олімпіаду. Плавці Вероніка Андрусенко і Олександр Кудашев, які відібрали на Олімпійські ігри в Токіо, відсторонені від змагань за порушення антидопінгових правил.

Нагадаємо, що через маніпуляції з допінгом Росія в Токіо буде виступати під нейтральним прапором, а в честь переможців замість національного гімну лунатиме музика Чайковського.