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Олімпіада 2020 в Токіо

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Гребіть додому! Російську команду не пустили на Олімпіаду-2020 через допінг

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 липня, 15:04
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Відкриття проби Б російських веслярів підтвердило наявність в крові заборонених препаратів, тому в Росії прийняли рішення зняти всю команду з Олімпійських ігор
Російська четвірка не виступить на Олімпіаді-2020. Фото: rowingrussia.ru
Російська четвірка не виступить на Олімпіаді-2020. Фото: rowingrussia.ru

Російська команда з веслування в четвірках парних знялася з участі в Олімпіаді-2020 після позитивних результатів на допінг у Микити Моргачева і Павла Соріна, в крові яких був виявлений мельдоній. Місце збірної Росії може зайняти Литва.

Розтин проб Б веслярів підтвердило наявність мельдонію в організмі спортсменів, після чого в Федерації гребного спорту Росії прийняли рішення зняти команду зі змагань. Іншим учасникам команди пропонують пройти перевірку на поліграфі, повідомляє Спорт-Експрес.

Тестування на допінг
Тестування на допінг / Фото: Getty Images

В тренді

Раніше ми писали, що російські плавці відсторонені від змагань перед вильотом на Олімпіаду. Плавці Вероніка Андрусенко і Олександр Кудашев, які відібрали на Олімпійські ігри в Токіо, відсторонені від змагань за порушення антидопінгових правил.

Нагадаємо, що через маніпуляції з допінгом Росія в Токіо буде виступати під нейтральним прапором, а в честь переможців замість національного гімну лунатиме музика Чайковського.

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