Тонуть без допінгу! Російські плавці відсторонені від змагань перед вильотом на Олімпіаду

Плавці Вероніка Андрусенко і Олександр Кудашев, які відібрали на Олімпійські ігри в Токіо, відсторонені від змагань за порушення антидопінгових правил

Російські плавці Вероніка Андрусенко і Олександр Кудашев / Фото: Instagram

Російські плавці Вероніка Андрусенко та Олександр Кудашев напередодні Олімпіади-2020 в Токіо відсторонені від змагань за порушення антидопінгових правил. Підставою для відсторонення спортсменів стали дані Московської антидопінгової лабораторії і докази Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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Про відсторонення плавців повідомила Міжнародна федерація плавання (FINA). Раніше Андрусенко і Кудашев відібралися на Олімпійські ігри-2020 в Токіо. Планувалося, що Кудашев виступить на дистанції 200 м батерфляєм, чемпіонка Європи на короткій воді Андрусенко – в естафеті 4 x 200 м вільним стилем.

"Ми вдячні WADA за старанність у забезпеченні чистої конкуренції в Токіо. Ми оперативно і уважно стежимо за опрацюванням інформації, наданої в результаті роботи відділу розвідки і розслідувань WADA. FINA повністю прихильна захисту чистих спортсменів і просуванню чистих змагань на Олімпіаді", – заявив президент FINA Хусейн Аль-Мусалла

А ось Всеросійська федерація плавання буде домагатися виправдання спортсменів. "Ми отримали відповідну інформацію від FINA. Будемо боротися за права наших спортсменів, щоб вони змогли виступити на Олімпіаді", – наводить слова президента організації Володимира Сальникова РІА "Новини".

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