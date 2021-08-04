Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали бронзові нагороди на Олімпійських іграх в Токіо у довільній програмі

Марта Федіна и Анастасія Савчук завоювали бронзу / Фото: Reuters

У технічній програмі українки продемонстрували третій результат – 93,8620.

А в довільній програмі Марта і Анастасія набрали 95,6000 – це так само був третій результат серед усіх учасників.

В сумі українки набрали 189,4620 бала і на 6,4459 бала відстали від олімпійських чемпіонок Світлани Колесніченко та Світлани Ромашиної з РОК.

Срібні медалі дісталися Хуан Сюечень і Веньянь з Китаю.

В тренді Четверта медаль за годину! Українські синхроністки взяли бронзу Олімпіади в Токіо

РОК – 195.9079

Китай – 192.4499

Україна – 189.4620

Відзначимо, що протягом останньої години Українці завоювали ще три медалі:

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.