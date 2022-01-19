Оце так поворот! Головний антивакцинатор – інвестор компанії по боротьбі з COVID-19

Сербський тенісист-мільйонер Новак Джокович, якого зі скандалом видворили з Австралії, володіє 80% акцій датської біотехнологічної компанії QuantBioRes, повідомляє Reuters.
Генеральний директор компанії Іван Лонкаревич сказав, що інвестиції Джоковичем були зроблені у червні 2020 року, але відмовився назвати їхню суму.
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Компанія розробляє ліки, які перешкоджають зараженню коронавірусом клітин людини, і розраховує почати клінічні випробування у Великій Британії цього літа.
Нагадаємо, першу ракетку світу не допустили на турнір Australian Open, оскільки влада Австралії не прийняла його медвідвід від антиковідного щеплення.
Цікаво, що на Australian Open пускають лише вакцинованих гравців. Новак неодноразово скептично відгукувався про щеплення від коронавірусу.