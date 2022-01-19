Оце так поворот! Головний антивакцинатор – інвестор компанії по боротьбі з COVID-19

Зірка світового тенісу Новак Джокович виборював права невакцинованих людей, але сам при цьому володіє компанією, яка розробляє ліки проти коронавірусу

Новака Джоковича не пустили до Австралії / Фото: Sky Sports

Сербський тенісист-мільйонер Новак Джокович, якого зі скандалом видворили з Австралії, володіє 80% акцій датської біотехнологічної компанії QuantBioRes, повідомляє Reuters.

Генеральний директор компанії Іван Лонкаревич сказав, що інвестиції Джоковичем були зроблені у червні 2020 року, але відмовився назвати їхню суму.

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Новак Джокович / Фото: Reuters

Компанія розробляє ліки, які перешкоджають зараженню коронавірусом клітин людини, і розраховує почати клінічні випробування у Великій Британії цього літа.

Нагадаємо, першу ракетку світу не допустили на турнір Australian Open, оскільки влада Австралії не прийняла його медвідвід від антиковідного щеплення.

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Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

Цікаво, що на Australian Open пускають лише вакцинованих гравців. Новак неодноразово скептично відгукувався про щеплення від коронавірусу.