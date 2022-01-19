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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Оце так поворот! Головний антивакцинатор – інвестор компанії по боротьбі з COVID-19

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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19 січня, 20:08
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Зірка світового тенісу Новак Джокович виборював права невакцинованих людей, але сам при цьому володіє компанією, яка розробляє ліки проти коронавірусу
Новака Джоковича не пустили до Австралії
Новака Джоковича не пустили до Австралії / Фото: Sky Sports

Сербський тенісист-мільйонер Новак Джокович, якого зі скандалом видворили з Австралії, володіє 80% акцій датської біотехнологічної компанії QuantBioRes, повідомляє Reuters.

Генеральний директор компанії Іван Лонкаревич сказав, що інвестиції Джоковичем були зроблені у червні 2020 року, але відмовився назвати їхню суму.

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Новак Джокович
Новак Джокович / Фото: Reuters

Компанія розробляє ліки, які перешкоджають зараженню коронавірусом клітин людини, і розраховує почати клінічні випробування у Великій Британії цього літа.

Нагадаємо, першу ракетку світу не допустили на турнір Australian Open, оскільки влада Австралії не прийняла його медвідвід від антиковідного щеплення.

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Джокович потрапив в готель для біженців
Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

Цікаво, що на Australian Open пускають лише вакцинованих гравців. Новак неодноразово скептично відгукувався про щеплення від коронавірусу.

Джокович залишив Зелений континент
Джокович залишив Зелений континент / Фото: Колаж: Сьогодні

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