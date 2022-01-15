Там тортури та клопи: куди поселили мільйонера Новака Джоковича

Найсильнішого тенісиста планети Новака Джоковича повернули до спеціального готелю для мігрантів у Мельбурні.
Туди серба доставили під конвоєм після того, як Новака затримала імміграційна поліція. Крім тенісиста, в готелі проживають ще 33 мігранти.
Прибічники Джоковича розповідають, що у цьому готелі знущаються з мігрантів. Їх катують і тримають у нелюдських умовах. У номерах повно клопів.
Далі по темі
У цьому готелі Джокович пробуде щонайменше до неділі, коли відбудеться суд. Тенісистові загрожує депортація.
ХТО ТАКИЙ ДЖОКОВИЧ
Новак Джокович – 34-річний сербський тенісист, перша ракетка світу в одиночному розряді. Вважається одним із найкращих гравців в історії тенісу. Рекордсмен за кількістю тижнів на першому рядку рейтингу ATP. Рекордсмен за кількістю сезонів, завершених у статусі першої ракетки світу. Переможець 20 турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді (сорекордсмен за цим показником із Роджером Федерером та Рафаелем Надалем). Рекордсмен за кількістю перемог на турнірах серії АТР "Мастерс 1000" в одиночному розряді – 37.
Займає перше місце в історії тенісу за сумою зароблених призових – понад 154 млн доларів.
ДЖОКОВИЧ В АВСТРАЛІЇ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
- Новак Джокович прилетів до Мельбурна на турнір Australian Open. Проте під час паспортного контролю його затримали. У влади виникли сумніви щодо законності оформлення медвідведення від щеплення проти коронавірусу.
- Візу тенісиста анулювали та закрили у готелі для біженців. При цьому мама найкращого тенісистка світу закотила істерику. Вона заявила, що Новак – у полоні.
- Проте суд задовольнив апеляцію Джоковича та дозволив взяти участь Відкритому чемпіонаті Австралії.
- Але влада вдруге анулювала візу серба.
- Там часом уже три країни загрожують в'язницею Джоковичу.