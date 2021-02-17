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Надаля чотири години "клювала" пташка. Легенда покине Австралію

17 лютого, 16:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Стефанос Ціціпас вийшов до півфіналу Australian Open

Рафаель Надаль – 20 разів перемагав на турнірах "Великого шолома". З них – лише раз на Australian Open. Далекого 2009 року. 2021-го Рафаель зачохлив ракетку після чвертьфіналу.

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Всього втретє в кар'єрі Надаль програв матч, вигравши стартові два сети.

Перейшов дорогу іспанській легенді Стефанос Ціціпас. За 4 години і 5 хвилин грек переміг Надаля – 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 .

"Я літав як пташка. У мене все виходило. Я не можу описати свої емоції", – не приховував радості і здивування Ціціпас.

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Півфінал Australian Open – найкращий результат в кар'єрі Стефаноса.

Далі йому належить матч проти росіянина Данила Медведєва.

В іншому півфіналі чинний чемпіон Australian Open серб Новак Джокович зіграє з росіянином Асланом Карацевим.

Раніше ми писали, що в халатику нарозхрист Еліна Світоліна попрощалася з Австралією. Українська тенісистка завершила свої виступи на турнірі "Великого шолома".

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Australian Open Рафаель Надаль Великий шолом тенісисти Стефанос Циципас
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