Надаля чотири години "клювала" пташка. Легенда покине Австралію

Рафаель Надаль – 20 разів перемагав на турнірах "Великого шолома". З них – лише раз на Australian Open. Далекого 2009 року. 2021-го Рафаель зачохлив ракетку після чвертьфіналу.
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Всього втретє в кар'єрі Надаль програв матч, вигравши стартові два сети.
Перейшов дорогу іспанській легенді Стефанос Ціціпас. За 4 години і 5 хвилин грек переміг Надаля – 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 .
"Я літав як пташка. У мене все виходило. Я не можу описати свої емоції", – не приховував радості і здивування Ціціпас.
Півфінал Australian Open – найкращий результат в кар'єрі Стефаноса.
Далі йому належить матч проти росіянина Данила Медведєва.
В іншому півфіналі чинний чемпіон Australian Open серб Новак Джокович зіграє з росіянином Асланом Карацевим.
Раніше ми писали, що в халатику нарозхрист Еліна Світоліна попрощалася з Австралією. Українська тенісистка завершила свої виступи на турнірі "Великого шолома".
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