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Зграї птахів зірвали тенісний матч в Австралії

15 лютого, 14:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чайки сідали на корт і заважали тенісисткам

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свій виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії в Мельбурні. В 1/8 фіналу Світоліна програла американці Джесіці Пегулі. Там же в Мельбурні паралельно проходить ще один турнір – Phillip Island Trophy.

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І під час поєдинку між американкою Медісон Бренгл і канадкою Б'янкою Андреєску стався курйозний епізод. Зустріч довелося переривати через чайок. Пернаті кружляли над ареною, сідали на корт і заважали тенісисткам.

Матч таки дограли, Андреєску перемогла з рахунком – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

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До речі, вчора українець виграв трофей в Італії, прихлопнувши колишню першу ракетку світу. Ілля Марченко розібрався з самим Енді Марреєм.

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