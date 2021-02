Зграї птахів зірвали тенісний матч в Австралії

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свій виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії в Мельбурні. В 1/8 фіналу Світоліна програла американці Джесіці Пегулі. Там же в Мельбурні паралельно проходить ще один турнір – Phillip Island Trophy.

І під час поєдинку між американкою Медісон Бренгл і канадкою Б'янкою Андреєску стався курйозний епізод. Зустріч довелося переривати через чайок. Пернаті кружляли над ареною, сідали на корт і заважали тенісисткам.

Матч таки дограли, Андреєску перемогла з рахунком – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

