Хабіб збожеволів? Як можна відмовитися від такої краси!

Колишньому чемпіонові UFC вже прилетіла відповідь від американського бійця Кевін Лі, а ще за дівчат в бікіні заступилася керівник колективу професійних ринг-герлз Project Hollywood Дарина Шовкопляс.

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"Ми ж всі розуміємо, що ММА або бокс – це досить жорстокі види спорту. А коли ти довго дивишся на одну жорстокість, в якийсь момент настає перенасичення.

Глядачам потрібно відволікатися. Це елемент шоу, адже турнір з єдиноборств – це вже сам по собі шоу зараз", – сказала Шовкопляс life.ru.