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Воротар Реала зізнався в коханні брюнетці з Дніпра

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 серпня, 13:15
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Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін і його дружина Анастасія відзначили особливу для обох дату
Андрій Лунін і Анастасія шість років разом
Андрій Лунін і Анастасія шість років разом / Фото: Instagram

Андрій Лунін зворушливо привітав свою дружину Анастасію з черговою річницею їхніх стосунків.

"Шість чудових років з моєю найкращою Анастасією. Кохаю тебе", – написав у Instagram 22-річний Лунін, подарувавши своїй коханій відерце тюльпанів

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Нагадаємо, що Андрій Лунін і Анастасія Томазова одружилися навесні цього року. Скромний розпис в епоху коронавірусу відбувся в Мадриді. А на офіційну церемонію наречений і наречена прийшли в спортивних костюмах.

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А покликав Лунін заміж Анастасію ще на католицьке Різдво 2019 року. Романтичну пропозицію руки і серця футболіст зробив на клубному стадіоні Вальядоліда, за який грав на той момент. І на полі арени "Хосе Соррілья" у відповідь почув заповітне "так".

Познайомилися Андрій і Настя через соціальні мережі.

"Після віртуального спілкування домовилися про зустріч – і понеслося, – розповідала дівчина. – Ми гуляли в парку, постійно розмовляли по телефону, він проводжав мене додому. У той час Андрій тільки починав кар'єру в Дніпрі"

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Анастасія родом з Дніпра, за освітою – архітектор/дизайнер і, що цікаво, ніколи не мріяла про чоловіка-футболіста: "У дитинстві я мріяла про принца з Дубая. Коли маленька була, навіть не знала про те, що футболісти є".

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Нагадаємо, два роки тому Андрій Лунін був визнаний найкращим воротарем молодіжного ЧС, але з тих пір він так і не просунувся в кар'єрі далі статусу резервного голкіпера в Реалі.

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