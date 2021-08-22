Вибухові фото черлідерки з Гаваїв: вона змусить вас полюбити футбол

Спорт завжди супроводжується жіночку красою – будь то чарівні атлетки, супутниці спортсменів або чарівна група підтримки. Однією з яскравих представниць черлідингу є Ніккі Дженнінгс з Гавайського університету в Маноа