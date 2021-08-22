Вибухові фото черлідерки з Гаваїв: вона змусить вас полюбити футбол

Ніккі Дженнінгс - чарівна черлідерша з Гаваїв / Фото: Instagram
Струнка білявка вчилася на факультеті психології, а після занять бігла підтримувати університетську команду з американського футболу. З такою підтримкою у них не було права на невдачі!
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