США розгромили Німеччину і взяли "бронзу" ЧС із хокею

Американці вдвадцяте в своїй історії потрапили до призерів світової першості, обігравши в поєдинку за третю сходинку ризького мундіалю німців – 6:1

Збірна США з хокею / Фото: Reuters

На "Арені-Рига" в столиці Латвії відбувся матч за третє місце чемпіонату світу-2021 з хокею. США взяли "бронзу", розгромивши Німеччину з рахунком 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).

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Отже, американці вдвадцяте в історії потрапили до трійки призерів турніру. Раніше вони 11 разів виходили до фіналу – останній відбувся в 1960 році, і здобули дві золоті, а також дев'ять срібних медалей. Перемога над Німеччиною в матчі за третє місце принесла збірній США дев'яту в історії "бронзу".

Емоції збірної США

США – Німеччина – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

1:0 – 5 Воланін

2:0 – 26 Гарланд (Робертсон, Воланін)

3:0 – 28 Друрі (Хмелевський)

4:0 – 31 Робертсон (Гарланд, Томпсон)

5:0 – 32 Мур (Гарланд, Томпсон)

5:1 – 49 Біттнер (Плахта, Кагун)

6:1 – 49 Донато (Кленденінг, Томпсон)

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