Фінляндія – Канада: де і о котрій дивитися фінал чемпіонату світу з хокею

Це буде п'ята зустріч команд у вирішальному поєдинку світової першості, всього збірна Канади 26 разів ставала чемпіоном світу, Фінляндія – три

На груповому етапі Фінляндія виграла у Канади по булітам / Фото: Getty Images

Сьогодні буде поставлено крапку в 84-му чемпіонаті світу з хокею. Золоті медалі розіграють збірні Канади і Фінляндії.

Коли початок фіналу ЧС-2021?

Поєдинок Фінляндія – Канада розпочнеться о 20:15 за київським часом.

Де дивитися фінал ЧС-2021?

В Україні в прямому ефірі можна стежити за матчем Фінляндія – Канада в інтернеті на платформі Megogo.

Історія протистояння

Це буде п'ята зустріч фінів і канадців у вирішальному поєдинку світової першості. Попереду "Кленові листя" – 3:1.

1994. Канада – Фінляндія – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

2007. Канада – Фінляндія – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

2016. Канада – Фінляндія – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

2019. Фінляндія – Канада – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Всього збірна Канади 26 разів ставала чемпіоном світу. У Фінляндії три титули.

В тренді США розгромили Німеччину і взяли "бронзу" ЧС із хокею

У півфіналі Фінляндія обіграла Німеччину:

А Канада виграла у США: