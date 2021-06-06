Финляндия – Канада: где и во сколько смотреть финал чемпионата мира по хоккею

Это будет пятая встреча команд в решающем поединке мирового первенства, всего сборная Канады 26 раз становилась чемпионом мира, Финляндия – три

На групповом этапе Финляндия выиграл у Канады по буллитам / Фото: Getty Images

Сегодня будет поставлена точка в 84-м чемпионате мира по хоккею. Золотые медали разыграют сборные Канады и Финляндии.

Когда начало финала ЧМ-2021?

Поединок Финляндия – Канада начнется в 20:15 по киевскому времени.

Где смотреть финал ЧМ-2021?

В Украине в прямом эфире можно следить за матчем Финляндия – Канада в интернете на платформе Megogo.

История противостояния

Это будет пятая встреча финнов и канадцев в решающем поединке мирового первенства. Впереди "Кленовые листья" – 3:1.

1994. Канада – Финляндия – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

2007. Канада – Финляндия – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

2016. Канада – Финляндия – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

2019. Финляндия – Канада – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Всего сборная Канады 26 раз становилась чемпионом мира. У Финляндии три титула.

В тренде США разгромили Германию и взяли бронзу ЧМ по хоккею

В полуфинале Финляндия обыграла Германию:

А Канада выиграла у США: