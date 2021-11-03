Збірна України дізналася календар ЧС-2022! Стартуємо проти Японії

З 25 квітня по 1 травня у польському Катовіце пройде чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні 1B. Сьогодні з'явився розклад матчів турніру, у якому братиме участь і збірна України.
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Наш календар на ЧС-2022
25 квітня
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- 17:30 Україна – Японія
26 квітня
- 21:00. Польща – Україна
28 квітня
- 14.00. Литва – Україна
29 квітня
- 14.00. Естонія – Україна
1 травня
- 21:00. Україна – Сербія
Переможець групи підніметься до Дивізіону 1А, найгірша команда понизиться у класі.
Нагадаємо, що у 2020 та 2021 роках чемпіонат світу у Дивізіоні 1В не проводився через пандемію коронавірусу.