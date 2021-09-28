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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Китай можуть виключати з Олімпіади-2022, незважаючи на те, що вони господарі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
28 вересня, 17:40
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Неприємна ситуація склалася навколо збірної Китаю з хокею. Команду можуть не допустити до домашньої Олімпіади-2022
/ Фото: AFP

Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф підняв питання про зняття команди через низький рівень команди.

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Обговорення на цю тему були в рамках попередньої ради IIHF, проте ніякого рішення прийнято не було. До цього питання рада повернеться в листопаді.

Відзначимо, що китайська збірна пробилася на Ігри не за спортивним принципом – вони отримали квоту в статусі господарки турніру.

У хокейному рейтингу команда займає 32-е місце. Замість Китаю заявитися на Олімпіаду зможе збірна Норвегії, яка йде на 11-му рядку в рейтингу, пише Спорт-Експрес.

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Раніше ми писали, що українець зобразив мавпу перед американцем: небувалий скандал на нашому льоду. По ходу поєдинку Української хокейної ліги, в якому Кременчук приймав Донбас, спалахнув расистський скандал, подібних якому наш хокей ще не знав.

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