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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Китай могут исключать из Олимпиады-2022, несмотря на то, что они хозяева

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
28 сентября, 17:40
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Неприятная ситуация сложилась вокруг сборной Китая по хоккею. Команду могут не допустить к домашней Олимпиаде-2022
/ Фото: AFP

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф поднял вопрос о снятии команды из-за низкого уровня команды.

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Обсуждения на эту тему были в рамках предыдущего совета IIHF, однако никакого решения принято не было. К этому вопросу совет вернется в ноябре.

Отметим, что китайская сборная пробилась на Игры не по спортивному принципу – они получили квоту в статусе хозяйки турнира.

В хоккейном рейтинге команда занимает 32-е место. Вместо Китая заявиться на Олимпиаду сможет сборная Норвегии, которая идет на 11-й строчке в рейтинге, пишет Спорт-Экспресс.

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Ранее мы писали, что украинец изобразил обезьяну перед американцем: небывалый скандал на нашем льду. По ходу поединка Украинской хоккейной лиги, в котором Кременчук принимал Донбасс, вспыхнул расистский скандал, подобных которому наш хоккей еще не знал.

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