Китай могут исключать из Олимпиады-2022, несмотря на то, что они хозяева

Неприятная ситуация сложилась вокруг сборной Китая по хоккею. Команду могут не допустить к домашней Олимпиаде-2022

/ Фото: AFP

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф поднял вопрос о снятии команды из-за низкого уровня команды.

Читайте также: "Забрали флаг, отбирают победы": в России опасаются судейского заговора в Пекине-2022

Реклама

Обсуждения на эту тему были в рамках предыдущего совета IIHF, однако никакого решения принято не было. К этому вопросу совет вернется в ноябре.

Отметим, что китайская сборная пробилась на Игры не по спортивному принципу – они получили квоту в статусе хозяйки турнира.

В хоккейном рейтинге команда занимает 32-е место. Вместо Китая заявиться на Олимпиаду сможет сборная Норвегии, которая идет на 11-й строчке в рейтинге, пишет Спорт-Экспресс.

Реклама

Ранее мы писали, что украинец изобразил обезьяну перед американцем: небывалый скандал на нашем льду. По ходу поединка Украинской хоккейной лиги, в котором Кременчук принимал Донбасс, вспыхнул расистский скандал, подобных которому наш хоккей еще не знал.