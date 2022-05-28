День бабака: на нас чекає унікальний фінал чемпіонату світу з хокею

Збірна Канади легко здолала півфінальний бар'єр, розгромивши команду Чехії. Тепер у фіналі канадці зіграють із Фінляндією

Канада закинула шість шайб Чехії / Фото: iihf.com

Другим фіналістом чемпіонату світу з хокею стала збірна Канади. У 1/2 фіналу канадці легко обіграли Чехію – 6:1.

Боротьба була лише у першому періоді, де команди обмінялися шайбами. Далі пропускали лише чехи.

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Канада – Чехія – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

0:1 – 07:07. Давид Крейчі (Роман Червенка, Філіп Гронек, 4х5)

1:1 – 19:27. Ділан Козенс (П'єр-Люк Дюбуа, 5х5)

2:1 – 27:33. Адам Лаурі (Кент Джонсон, Тома Шабо, 5х4)

3:1 – 28:54. Кент Джонсон (Доусон Марсер, 5х5)

4:1 – 31:52. Метью Барзал (Ділан Козенс, Дрейк Батерсон, 5х4)

5:1 – 43:56. Коул Сіллінджер (джош Андерсон, 5х5)

6:1 – 52:50. Ділан Козенс (Дрейк Батерсон, Зак Уайтклауд, 5х5)

У фінальному матчі канадці зіграють із господарями турніру. Вдень Фінляндія обіграла США.

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Таким чином, ми втретє поспіль побачимо ті самі команди у фіналі світової першості. Такого за історію турніру ще не траплялося.

На чемпіонаті світу 2019 року Фінляндія виграла у Канади – 3:1. У 2020 році ЧС відмінили через пандемію коронавірусу. А у 2021 році канадці взяли реванш, обіграли фінів у овертаймі – 3:2.

Фінал Фінляндія – Канада відбудеться у неділю, 29 травня. Початок о 20:20 за київським часом.