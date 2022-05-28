День сурка: нас ждет уникальный финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады легко преодолела полуфинальный барьер, разгромив команду Чехии. Теперь в финале канадцы сыграют с Финляндией

Канада забросила шесть шайб Чехии / Фото: iihf.com

Вторым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады. В 1/2 финала канадцы без труда обыграли Чехию – 6:1.

Борьба была лишь в первом периоде, где команды обменялись шайбами. Дальше пропускали лишь чехи.

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Канада – Чехия – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

0:1 – 07:07. Давид Крейчи (Роман Червенка, Филип Гронек, 4х5)

1:1 – 19:27. Дилан Козенс (Пьер-Люк Дюбуа, 5х5)

2:1 – 27:33. Адам Лаури (Кент Джонсон, Тома Шабо, 5х4)

3:1 – 28:54. Кент Джонсон (Доусон Марсер, 5х5)

4:1 – 31:52. Мэтью Барзал (Дилан Козенс, Дрейк Батерсон, 5х4)

5:1 – 43:56. Коул Силлинджер (джош Андерсон, 5х5)

6:1 – 52:50. Дилан Козенс (Дрейк Батерсон, Зак Уайтклауд, 5х5)

В финальном матче канадцы сыграют с хозяевами турнира. Днем Финляндия обыграла США.

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Таким образом, мы третий раз подряд увидим одни и те же команды в финале мирового первенства. Такого за историю турнира еще не случалось.

На чемпионате мира 2019 года Финляндия выиграла у Канады – 3:1. В 2020 году ЧМ отменили из-за пандемии коронавируса. А в 2021 году канадцы взяли реванш, обыграли финнов в овертайме – 3:2.

Финал Финляндия – Канада состоится в воскресенье, 29 мая. Начало в 20:20 по киевскому времени.