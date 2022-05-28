Им не страшна Америка! Финляндия стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею

В полуфинальном поединке финские хоккеисты обыграли команду США и теперь ждут соперника из пары Канада – Чехия

Хейсканен забрасывает шайбу в ворота сборной США / Фото: iihf.com

Третий раз подряд сборная Финляндии сыграет в финале чемпионата мира по хоккею. В 2019-м взяли "золото", в 2021-м – "серебро". ЧМ-2020 был отменен из-за ковида.

Сегодня финны в полуфинальном поединке обыграли сборную США. Поединок вышел напряженным, боевым и завершился минимальной победой хозяев чемпионата мира.

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Финляндия – США – 4:3

0:1 – 01:04. Нейт Шмидт (Эндрю Пик, Ти Джей Тайнэн, 5х5)

– 01:04. Нейт Шмидт (Эндрю Пик, Ти Джей Тайнэн, 5х5) 1:1 – 16:53. Миро Хейсканен (Харри Песонен, Йоэль Армиа, 5х5)

– 16:53. Миро Хейсканен (Харри Песонен, Йоэль Армиа, 5х5) 2:1 – 24:11. Сакари Маннинен (Микко Лехтонен, Теэму Хартикайнен, 5х4)

– 24:11. Сакари Маннинен (Микко Лехтонен, Теэму Хартикайнен, 5х4) 2:2 – 26:52. Шон Фаррелл (Бен Майерс, Сет Джонс, 5х5)

– 26:52. Шон Фаррелл (Бен Майерс, Сет Джонс, 5х5) 3:2 – 29:40. Сами Ватанен (Харри Песонен, Миро Хейсканен, 5х5)

– 29:40. Сами Ватанен (Харри Песонен, Миро Хейсканен, 5х5) 4:2 – 45:03. Йоэль Армиа (Миро Хейсканен, Сами Ватанен, 5х5)

– 45:03. Йоэль Армиа (Миро Хейсканен, Сами Ватанен, 5х5) 4:3 - 57:09. Адам Годетт (Мэтт Болди, Ти Джей Тайнэн, 5х6)

Теперь в воскресенье в финале сборная Финляндии сыграет с победителем пары Канада – Чехия.