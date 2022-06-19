Нестримний Макс! Ферстаппен перемагає на Гран-Прі Канади і йде у відрив

Добіг кінця вже дев'ятий Гран-прі Формули-1 у сезоні. Прийняв його автодром Жиля Вільнева в канадському Монреалі і після кваліфікації все складалося на руку чемпіона.
Мало того, що Ферстаппен лише вдруге в сезоні взяв поул, то ще й головні конкуренти виявилися далеко позаду. Його партнер по команді Перес став 13-м, а пілот Феррарі Леклер – аж 19-м. Лише Карлос Сайнс опинився у топ-трійці.
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Зрештою голландець протримав лідерство до фінішу. При цьому Серхіо Перес залишив трасу вже на 13 колі через технічні проблеми з мотором. А Леклеру вдалося піднятися аж на 5 місце завдяки всього одному піт-стопу.
Основна боротьба розгорнулася між Ферстаппеном та Сайнсом. Іспанець із Феррарі не відпускав далеко пілота Ред Булл і до останнього претендував на перемогу, відстаючи менш ніж на секунду.
У результаті Макс утримав лідерство та виграв шосту гонку в сезоні. Також варто відзначити друге влучення Хемілтона в ТОП-3, а також другий захід в очки для китайського дебютанта Чжоу Гуаню.
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Льюїс Хемілтон (Мерседес)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Естебан Окон (Альпін)
- Фернандо Алонсо (Альпін)
- Валлтері Боттас (Альфа Ромео)
- Чжоу Гуаню (Альфа Ромео)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
Щодо особистого заліку, то Ферстаппен і так був лідером турнірної таблиці, а після перемоги та провалу головних конкурентів наростив ще більший відрив. Голландець випереджає Переса на 46 балів.
- Макс Ферстаппен – 175
- Серхіо Перес – 129
- Шарль Леклер – 126
- Джордж Рассел – 111
- Карлос Сайнс – 102
- Льюїс Хемілтон – 77
- Лендо Норріс – 50
- Валттері Боттас – 44
- Естебан Вікон – 39
- Фернандо Алонсо – 22
- П'єр Гаслі – 16
- Кевін Магнуссен – 15
- Даніель Ріккардо – 15
- Себастьян Феттель – 13
- Юкі Цунода – 11
- Олександр Албон – 3
- Ленс Стролл – 3
- Чжоу Гуаню – 3