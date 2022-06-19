Неудержимый Макс! Ферстаппен побеждает на Гран-При Канады и уходит в отрыв

Голландец добыл шестую победу в девяти гонках сезона и приблизился к защите титула чемпиона

Ферстаппен выиграл очередной этап Формулы-1 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Подошел к концу уже девятый Гран-при Формулы-1 в сезоне. Принял его автодром Жиля Вильнева в канадском Монреале и после квалификации все складывалось на руку действующего чемпиона.

Мало того, что Ферстаппен лишь во второй раз в сезоне взял поул, так еще и главные конкуренты оказались далеко позади. Его партнер по команде Перес стал 13-ым, а пилот Феррари Леклер – аж 19-ым. Лишь Карлос Сайнс оказался в топ-тройке.

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В итоге голландец продержал лидерство до финиша. При этом Серхио Перес покинул трассу уже на 13 круге из-за технических проблем с мотором. А Леклеру удалось взобраться аж на 5 место благодаря всего одному пит-стопу.

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Основная борьба развернулась между Ферстаппеном и Сайнсом. Испанец из Феррари не отпускал далеко пилота Ред Булл и до последнего претендовал на победу, отставая менее чем на секунду.

В итоге Макс удержал лидерство и выиграл шестую гонку в сезоне. Также стоит отметить второе попадание Хэмилтона в ТОП-3, а также второй заход в очки для китайского дебютанта Чжоу Гуаню.

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррари) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррари) Эстебан Окон (Альпин) Фернандо Алонсо (Альпин) Валлтери Боттас (Альфа Ромео) Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) Ленс Стролл (Астон Мартин)

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Что касается личного зачета, то Ферстаппен и так был лидером турнирной таблицы, а после победы и провала главных конкурентов нарастил еще больший отрыв. Голландец опережает Переса аж на 46 баллов.