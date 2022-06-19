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Неудержимый Макс! Ферстаппен побеждает на Гран-При Канады и уходит в отрыв

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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19 июня, 23:01
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Голландец добыл шестую победу в девяти гонках сезона и приблизился к защите титула чемпиона
Ферстаппен выиграл очередной этап Формулы-1
Ферстаппен выиграл очередной этап Формулы-1 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Подошел к концу уже девятый Гран-при Формулы-1 в сезоне. Принял его автодром Жиля Вильнева в канадском Монреале и после квалификации все складывалось на руку действующего чемпиона.

Мало того, что Ферстаппен лишь во второй раз в сезоне взял поул, так еще и главные конкуренты оказались далеко позади. Его партнер по команде Перес стал 13-ым, а пилот Феррари Леклер – аж 19-ым. Лишь Карлос Сайнс оказался в топ-тройке.

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В итоге голландец продержал лидерство до финиша. При этом Серхио Перес покинул трассу уже на 13 круге из-за технических проблем с мотором. А Леклеру удалось взобраться аж на 5 место благодаря всего одному пит-стопу.

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Основная борьба развернулась между Ферстаппеном и Сайнсом. Испанец из Феррари не отпускал далеко пилота Ред Булл и до последнего претендовал на победу, отставая менее чем на секунду.

В итоге Макс удержал лидерство и выиграл шестую гонку в сезоне. Также стоит отметить второе попадание Хэмилтона в ТОП-3, а также второй заход в очки для китайского дебютанта Чжоу Гуаню.

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Карлос Сайнс (Феррари)
  3. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  4. Джордж Расселл (Мерседес)
  5. Шарль Леклер (Феррари)
  6. Эстебан Окон (Альпин)
  7. Фернандо Алонсо (Альпин)
  8. Валлтери Боттас (Альфа Ромео)
  9. Чжоу Гуаню (Альфа Ромео)
  10. Ленс Стролл (Астон Мартин)

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Что касается личного зачета, то Ферстаппен и так был лидером турнирной таблицы, а после победы и провала главных конкурентов нарастил еще больший отрыв. Голландец опережает Переса аж на 46 баллов.

  1. Макс Ферстаппен – 175
  2. Серхио Перес – 129
  3. Шарль Леклер – 126
  4. Джордж Расселл – 111
  5. Карлос Сайнс – 102
  6. Льюис Хэмилтон – 77
  7. Лэндо Норрис – 50
  8. Валттери Боттас – 44
  9. Эстебан Окон – 39
  10. Фернандо Алонсо – 22
  11. Пьер Гасли – 16
  12. Кевин Магнуссен – 15
  13. Даниэль Риккардо – 15
  14. Себастьян Феттель – 13
  15. Юки Цунода – 11
  16. Александер Албон – 3
  17. Ленс Стролл – 3
  18. Чжоу Гуаню – 3

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1
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
150
2
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
129
3
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
116
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
99
5
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
83
6
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
62
7
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
50
8
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
40
9
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
31
10
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
16
11
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
16
12
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
15
13
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
15
14
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
13
15
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
11
16
Александр Албон

Александр Албон

Williams
3
17
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
2
18
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
19
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
20
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
21
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
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Red Bull Red Bull
279
2
Ferrari Ferrari
199
3
Mercedes Mercedes
161
4
McLaren McLaren
65
5
Alpine Alpine
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Alfa Romeo Alfa Romeo
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AlphaTauri AlphaTauri
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9
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10
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