Легенда Формули-1 тепер носитиме вишиванку

Себастьян Феттель на Гран-прі Азербайджану приїхав у синьому та жовтому напульсниках. Чотирьохразовий чемпіон Формули-1 з перших днів війни підтримав Україну.

Німецький гонщик навіть цього сезону виступає в шоломі з синьо-жовтими квітами та закликом зупинити війну.

Така позиція Феттеля не залишилася поза увагою посла України в Азербайджані Владислава Каневського

В Twitter Каневський подякував Себастьяну Феттелю за громадянську позицію і подарував йому вишиванку.

#Formula1 #AzerbaijanGrandPrix has become a prominent place to express solidarity і support to the people of.

We expressed our gratitude до outstanding car racer Sebastian Vettel granting him a real talisman – the #Ukrainian #vyshyvanka #StandWithUkraine pic.twitter.com/7par1d377L