Легенда Формули-1 тепер носитиме вишиванку

Себастьян Феттель на Гран-прі Азербайджану приїхав у синьому та жовтому напульсниках. Чотирьохразовий чемпіон Формули-1 з перших днів війни підтримав Україну.
Німецький гонщик навіть цього сезону виступає в шоломі з синьо-жовтими квітами та закликом зупинити війну.
Така позиція Феттеля не залишилася поза увагою посла України в Азербайджані Владислава Каневського
В Twitter Каневський подякував Себастьяну Феттелю за громадянську позицію і подарував йому вишиванку.
"Ми висловлюємо свою подяку видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку", – написав Каневський.
#Formula1 #AzerbaijanGrandPrix has become a prominent place to express solidarity і support to the people of.- Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) June 12, 2022
We expressed our gratitude до outstanding car racer Sebastian Vettel granting him a real talisman – the #Ukrainian #vyshyvanka #StandWithUkraine pic.twitter.com/7par1d377L
Раніше ми розповідали, як гонщик Формули-1 відривався у Монако з українкою, доки дружина няньчилась з трьома дітьми.