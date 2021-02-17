Захисника "Динамо" віддали до літа в польську армію

Захисник київського "Динамо" Артем Шабанов продовжить свою кар'єру в Польщі. Новим клубом українця стала варшавська "Легія". Армійцем Шабанов буде мінімум до літа, настільки укладено орендну угоду.

Реклама

Читайте також: З "Динамо" йде гравець, який приніс останній трофей до Луческу

"Легія" – лідер польського футболу. У команди 14 чемпіонських титулів і 19 перемог у Кубку Польщі. У 1970 році клуб доходив до півфіналу Кубка чемпіонів.

Реклама

Цікаво, що команда була створена в березні 1916 року, в самий розпал Першої світової війни, при штабі командування Польських легіонів неподалік від містечка Маневичі на Волині. Уже після війни її відродили в Варшаві, як армійську команду.

Артем Шабанов перейшов в "Динамо" з донецького "Олімпіка" в січні 2018 року. З тих пір провів за київську команду 69 матчів, в яких забив 3 м'ячі, тричі ставши володарем Суперкубка України (2018, 2019, 2020) і виграв Кубок країни в 2020 році.

Дивіться, як Шабанов забивав за "Динамо" в Лізі Європи:

Читайте про те, що спалахнув расистський скандал в чемпіонаті України : "Урядова понабирали, бл ...".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама