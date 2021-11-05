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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ярмоленко отримав ушкодження перед вирішальними матчами збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 10:18
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Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко отримав пошкодження та пропустив матч своєї команди у Лізі Європи проти Генка. Він ризикує пропустити важливі матчі збірної України
Андрій Ярмоленко отримав травму
Андрій Ярмоленко отримав травму / Фото: Reuters

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс перед матчем розповів, що Ярмоленко має невелику травму. Точний ступінь пошкодження стане відомим після повернення команди до Лондона.

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Вже 8 листопада збірна України збереться у Києві для підготовки до вирішального матчу у відборі на ЧС-2022.

Нагадаємо, 11 листопада наша команда проведе товариський матч проти Болгарії в Одесі. А 16 листопада збірна України проведе заключний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини у гостях.

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Андрій Ярмоленко в ТОП-100 бомбардирів збірних світу
Андрій Ярмоленко в ТОП-100 бомбардирів збірних світу / Фото: Reuters

Що потрібно Україні для виходу до плей-оф ЧС-2022

Нашій команді обов'язково потрібно обігравати Боснію. Перемога над Боснією відчеплює балканців із боротьби за другий рядок, але ще залишається Фінляндія.

Для нас важливо, щоб у матчах, що залишилися, фіни взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (у гостях) та Франції (вдома).

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Якщо Україна та Фінляндія наберуть однакову кількість балів, то на перший план вийде різниця забитих та пропущених м'ячів у відборі.

Якщо ж Україна зіграє з Боснією внічию, то єдиний шанс, за якого команда Петракова пройде далі, – це нічия у матчі Фінляндія – Боснія, а потім поразка Фінляндії від Франції.

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