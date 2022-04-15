Тренеру Баварії погрожують смертю! Чим обернулася фахівцю ганьба у Лізі чемпіонів

Коуч мюнхенців Юліан Нагельсманн піддався атакам недоброзичливців у Instagram після вильоту від Вільярреала

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

У середу визначились усі півфіналісти Ліги чемпіонів. Серед них був і сенсаційний Вільярреал. Команда Унаї Емері у 1/8 фіналу пройшла Ювентус, а на наступній стадії залишила не при справах Баварію (1:0, 1:1).

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Провал мюнхенців викликав жорстку хвилю критики на адресу наставника команди Юліана Нагельсманна. Тренер зізнався, що йому в Instagram прийшло понад 450 погроз смерті від розгніваних фанатів При цьому атакували і матір Юліана.

"Я добре справляюся з критикою. Інша ситуація – 450 погроз смерті в Instagram. Насправді, я отримую їх після кожної гри, незалежно від того, виграємо ми чи програємо. Я їх не читаю, завжди видаляю багато. Зазвичай я бачу там тільки перший рядок. Знаю, що багато людей хочуть мене вбити, але тепер вони також атакують мою матір, яка не має жодного відношення до футболу. Це трохи дико, але якщо я реагуватиму на все це, тоді я не зможу впоратися. Мені начхати. Люди мають писати те, що хочуть, але я не можу зрозуміти", – каже він.

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Нагадаємо, що Нагельсманн очолив Баварію минулого літа і нині утримує з нею лідерство у Бундеслізі, випереджаючи дортмундську Боруссію на 9 очок. При цьому мюнхенці ганебно вилетіли з Кубка, поступившись Борусії Менхенгладбах із рахунком 0:5.