Переможний танець джокера. Як Вільярреал святкував вихід до півфіналу

Самуель Чуквуезе у пориві радості виконав оригінальний танець після проходу Баварії

Джокер Вільярреалу виконав запальний танець / Фото: Колаж: Сьогодні

Іспанський Вільярреал створив справді найгучнішу сенсацію нинішньої Ліги чемпіонів. Підопічні Унаї Емері вистояли під натиском Баварії, та змогли пробитися до півфіналу європейського турніру.

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Справжнім героєм Вільярреала став Самуель Чуквуезе. Нігерійський форвард вийшов на заміну наприкінці поєдинку, коли команда програвала. Свої якості нападник виявив під час бездоганної контратаки іспанців. Чуквуезе опинився у потрібному місці у потрібний час та реалізував свій момент.

Завдяки голу нігерійця Вільярреал зрівняв рахунок, вистояв компенсований час і почав святкувати загальну перемогу над Баварією одразу на полі.

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Моменти радості продовжились у роздягальні. Джокер Чуквуезе продемонстрував свої приховані таланти та виконав оригінальний переможний танець. Такому виконанню позаздрив би навіть головний герой відомого фільму "Джокер".

Свій уже перевірений герой знайшовся й у мадридського Реала. Гол Бензема в овертаймі вивів королівський клуб до півфіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні 1/4 фіналу завершиться ще двома протистояннями за участі клубів українців. Бенфіка Романа Яремчука зіграє проти Ліверпуля, а Манчестер Сіті Олександра Зінченка зустрінеться з Атлетико Мадрид.