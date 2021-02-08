Суддя боїться за своє життя і просить не давати йому роботу в Англії

Один з кращих арбітрів світу Майк Дін відмовляється судити Прем'єр-лігу на цьому тижні

Один з кращих арбітрів Англії і Європи 52-річний Майк Дін попросив не призначати його на матчі майбутнього туру чемпіонату Англії, оскільки він побоюється за своє життя. При цьому вчора вперше в світі футбольний матч чоловіків судила повністю жіноча бригада.

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За інформацією Sky Sports, рефері отримав смертельні погрози від фанатів через свою роботу, в зв'язку з чим Дін звернувся до керівництва ліги з проханням не судити поєдинки 24-го туру Прем'єр-ліги.

Арбітр Майк Дін і Томаш Соучек / Фото: Reuters

Дін піддався критиці після того, як показав дві червоні картки минулого тижня – захиснику "Саутгемптона" Яну Беднареку в поєдинку з "МЮ" (0:9) і півзахиснику "Вест Гема" Томашу Соучеку в матчі "Фулхемом" (0:0) за ненавмисним удар суперника. Обидві картки були скасовані після подачі апеляцій командами.

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Зазначається, що в поточному сезоні АПЛ Майк Дін показав шість червоних карток в англійській Прем'єр-лізі. Це більше, ніж будь-який інший рефері чемпіонату Англії.

Раніше ми повідомляли, що арбітр показав червону картку собаці, яка вибігла на поле. Пес відмовився йти і поєдинок пройшлося завершити достроково.

П'яний арбітр в Чехії Відео: Twitter

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