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Арбітр показав червону картку собаці, який вибіг на поле

6 лютого, 10:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Пес відмовився залишати поле і поєдинок пройшлося завершити достроково

Кумедний випадок стався в товариському матчі між сербськими командами "Колубара" і "Раднічкі". Чотири рази зустріч переривав пес, який вибігав на поле. Після чергової зупинки нерви головного арбітра здали, і він... показав собаці червону картку.

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Втім, пес проігнорував вимогу рефері і залишився на полі, а команди вирішили не догравати матч, адже на той момент "Колубара" вела в рахунку 3:0.

Раніше ми писали, що пес вкрав бутсу у футболіста і зірвав матч: веселе відео. Футболіст, який прибрав тварину з поля, вирішив забрати її додому. Кумедний випадок стався в Болівії.

Раніше ми писали, що турецький пес перервав поєдинок за участю "Дніпра-1": тварину довелося виносити з поля на руках. Контрольний поєдинок був зупинений на деякий час.

Відео: Сьогодні
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собака футбол червона картка абітр

Джерело: Сегодня|Спорт

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