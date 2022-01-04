Визначилася трійка претендентів на звання найкращого голу 2021 року (відео)

ФІФА оголосила трійку претендентів на премію Пушкаша – приз, який вручається автору найкращого гола за підсумками року. Переможця дізнаємось 17 січня

Гол з центру поля претендує на звання кращого / Фото: Reuters

До трійки претендентів увійшли Ерік Ламела, Патрік Шик та Мехді Теремі. Усі лауреати The Best FIFA Football Awards 2021 будуть визначені під час урочистої церемонії в Цюріху.

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Ерік Ламела (Аргентина) – Арсенал – Тоттенгем

Патрік Шик (Чехія) – Чехія – Шотландія

Мехді Таремі (Іран) – Челсі – Порту

Раніше ми писали, що Мессі та Роналду не включили до збірної 2021 року. Відоме французьке видання L'Equipe склало символічну збірну за підсумками 2021 року. Але до команди мрії не потрапили багаторічні завсідники різних ТОПів.

І це при тому, що Ліонель Мессі став володарем "Золотого м'яча" за підсумками минулого року.