Однієї Зорі мало: Україна втратила шанс наздогнати Росію у рейтингу УЄФА

Зоря одержала другу перемогу, а Динамо поки не може навіть забити / Фото: REUTERS
Луганський клуб вдруге обіграв софійський ЦСКА та поправив своє становище у Лізі конференцій.
Читайте також:
Тим не менш потуг Зорі виявилося замало, щоб наздогнати Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Три російські клуби цього тижня заробили стільки ж очок, як і представники України, зберігши свою перевагу в 0,682 бала.
Далі по темі
Нагадаємо, повернення до ТОП-10 рейтингу це не лише престиж країни, а ще й пряма путівка до групового етапу Ліги чемпіонів для переможця внутрішнього чемпіонату.
|М
|Країна
|17/18
|21/22
|Рейтинг
|Команди
|1
|Англія
|20,071
|9 285
|94,926
|7/7
|2
|Іспанія
|19,714
|7,285
|84,998
|7/7
|3
|Італія
|17,333
|7,857
|69,045
|7/7
|4
|Німеччина
|9,857
|7,928
|66,927
|7/7
|5
|Франція
|11 500
|8,750
|50,415
|6/6
|6
|Португалія
|9,666
|6,583
|47.049
|4/6
|7
|Нідерланди
|2,900
|10 400
|40 500
|5/5
|8
|Австрія
|9,750
|6,400
|34,850
|4/5
|9
|Шотландія
|4.000
|3,700
|32,700
|2/5
|10
|Росія
|12,600
|2,900
|32,082
|3/5
|11
|Україна
|8.000
|3,800
|31 400
|3/5
|12
|Сербія
|6,375
|5.500
|29,375
|2/4
|13
|Бельгія
|2,600
|5.200
|29.200
|4/5
|14
|Швейцарія
|6.500
|6.000
|27,925
|2/4
|15
|Хорватія
|5,125
|4,250
|25 400
|1/4
|16
|Чехія
|5.500
|4,100
|25.200
|3/5
|17
|Кіпр
|7.000
|2,875
|25,125
|2/4
|18
|Туреччина
|6,800
|4,700
|25,100
|3/5
|19
|Греція
|5,100
|4.500
|24,700
|2/4
|20
|Данія
|5,250
|4.800
|24,175
|4/5
|21
|Норвегія
|4.000
|4,375
|24,000
|1/4
|22
|Ізраїль
|5,625
|6,250
|23,875
|2/4
|23
|Швеція
|5,375
|4,875
|22,625
|1/4
|24
|Болгарія
|4.000
|3,125
|19,250
|2/4
|25
|Азербайджан
|4,375
|4,125
|16,750
|1/4
|26
|Румунія
|2,900
|1,750
|16,650
|1/4
|27
|Польща
|2,875
|4,625
|15,875
|1/4
|28
|Угорщина
|1,625
|2,250
|15,875
|1/4
|29
|Казахстан
|4,250
|2,625
|15 500
|1/4
|30
|Словаччина
|1,875
|3,875
|15,375
|1/4
|31
|Словенія
|4,625
|2,500
|14 500
|1/4
|32
|Білорусь
|3,250
|0,250
|12 500
|4
|33
|Молдова
|2,750
|4.500
|10 500
|1/4
|34
|Литва
|2.375
|1,750
|10.000
|4
|35
|Боснія і Герцеговина
|1,375
|1,625
|9,125
|4
|36
|Люксембург
|0,875
|1,250
|8,750
|4
|37
|Латвія
|0,750
|2,625
|8,625
|4
|38
|Фінляндія
|1,250
|3,250
|8,375
|1/4
|39
|Косово
|0,000
|2.333
|8,166
|3
|40
|Ірландія
|1,125
|2,875
|8,125
|4
|41
|Північна Ірландія
|0,750
|1,625
|8,083
|4
|42
|Албанія
|2,625
|1,625
|8.000
|4
|43
|Вірменія
|0,625
|1,625
|7,875
|1/4
|44
|Фарерські острови
|0,750
|1.500
|7,250
|3
|45
|Мальта
|1,375
|1,875
|7.000
|4
|46
|Грузія
|0,125
|1,250
|7.000
|4
|47
|Північна Македонія
|3,125
|0,625
|7.000
|4
|48
|Ліхтенштейн
|2.000
|0,000
|6.500
|1
|49
|Естонія
|0,625
|3.000
|6,375
|1/3
|50
|Уельс
|0,500
|1.500
|5.500
|4
|51
|Гібралтар
|0,500
|1,250
|5,416
|1/4
|52
|Ісландія
|1,125
|1.500
|5,375
|4
|53
|Чорногорія
|1,125
|0,750
|4,875
|4
|54
|Андорра
|0,166
|1.500
|4,665
|3
|55
|Сан-Маріно
|0,166
|0,166
|1,332
|3