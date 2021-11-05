4 листопада 19:45
Зоря 2
ЦСКА Софія 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Однієї Зорі мало: Україна втратила шанс наздогнати Росію у рейтингу УЄФА

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 08:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Черговий єврокубковий тиждень не порадував українських уболівальників. Динамо та Шахтар видали гідну гру, але програли Барселоні та Реалу. Очки принесла знову тільки Зоря
Зоря одержала другу перемогу, а Динамо поки не може навіть забити
Зоря одержала другу перемогу, а Динамо поки не може навіть забити / Фото: REUTERS

Луганський клуб вдруге обіграв софійський ЦСКА та поправив своє становище у Лізі конференцій.

Читайте також:

Реклама

Тим не менш потуг Зорі виявилося замало, щоб наздогнати Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Три російські клуби цього тижня заробили стільки ж очок, як і представники України, зберігши свою перевагу в 0,682 бала.

Нагадаємо, повернення до ТОП-10 рейтингу це не лише престиж країни, а ще й пряма путівка до групового етапу Ліги чемпіонів для переможця внутрішнього чемпіонату.

М Країна 17/18 21/22 Рейтинг Команди
1Англія20,0719 28594,9267/7
2Іспанія19,7147,28584,9987/7
3Італія17,3337,85769,0457/7
4Німеччина9,8577,92866,9277/7
5Франція11 5008,75050,4156/6
6Португалія9,6666,58347.0494/6
7Нідерланди2,90010 40040 5005/5
8Австрія9,7506,40034,8504/5
9Шотландія4.0003,70032,7002/5
10Росія12,6002,90032,0823/5
11 Україна 8.000 3,800 31 400 3/5
12Сербія6,3755.50029,3752/4
13Бельгія2,6005.20029.2004/5
14Швейцарія6.5006.00027,9252/4
15Хорватія5,1254,25025 4001/4
16Чехія5.5004,10025.2003/5
17Кіпр7.0002,87525,1252/4
18Туреччина6,8004,70025,1003/5
19Греція5,1004.50024,7002/4
20Данія5,2504.80024,1754/5
21Норвегія4.0004,37524,0001/4
22Ізраїль5,6256,25023,8752/4
23Швеція5,3754,87522,6251/4
24Болгарія4.0003,12519,2502/4
25Азербайджан4,3754,12516,7501/4
26Румунія2,9001,75016,6501/4
27Польща2,8754,62515,8751/4
28Угорщина1,6252,25015,8751/4
29Казахстан4,2502,62515 5001/4
30Словаччина1,8753,87515,3751/4
31Словенія4,6252,50014 5001/4
32Білорусь3,2500,25012 5004
33Молдова2,7504.50010 5001/4
34Литва2.3751,75010.0004
35Боснія і Герцеговина1,3751,6259,1254
36Люксембург0,8751,2508,7504
37Латвія0,7502,6258,6254
38Фінляндія1,2503,2508,3751/4
39Косово0,0002.3338,1663
40Ірландія1,1252,8758,1254
41Північна Ірландія0,7501,6258,0834
42Албанія2,6251,6258.0004
43Вірменія0,6251,6257,8751/4
44Фарерські острови0,7501.5007,2503
45Мальта1,3751,8757.0004
46Грузія0,1251,2507.0004
47Північна Македонія3,1250,6257.0004
48Ліхтенштейн2.0000,0006.5001
49Естонія0,6253.0006,3751/3
50Уельс0,5001.5005.5004
51Гібралтар0,5001,2505,4161/4
52Ісландія1,1251.5005,3754
53Чорногорія1,1250,7504,8754
54Андорра0,1661.5004,6653
55Сан-Маріно0,1660,1661,3323

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти