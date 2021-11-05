Одной Зари мало: Украина упустила шанс догнать Россию в рейтинге УЕФА

Заря одержала вторую победу, а Динамо пока не может даже забить / Фото: REUTERS
Луганский клуб во второй раз обыграл софийский ЦСКА и поправил свое положение в Лиге конференций.
Читайте также:
Тем не менее потуг Зари оказалось мало, чтобы догнать в таблице коэффициентов УЕФА Россию. Три российских клуба на этой неделе заработали столько же очков, как и представители Украины, сохранив свое преимущество в 0,682 балла.
Далее по теме
Напомним, возвращение в ТОП-10 рейтинга это не только престиж страны, но еще и прямая путевка в групповой этап Лиги чемпионов для победителя внутреннего чемпионата.
|М
|Страна
|17/18
|21/22
|Рейтинг
|Команды
|1
|Англия
|20,071
|9 285
|94,926
|7/7
|2
|Испания
|19,714
|7,285
|84,998
|7/7
|3
|Италия
|17,333
|7,857
|69,045
|7/7
|4
|Германия
|9,857
|7,928
|66,927
|7/7
|5
|Франция
|11 500
|8,750
|50,415
|6/6
|6
|Португалия
|9,666
|6,583
|47.049
|4/6
|7
|Нидерланды
|2,900
|10 400
|40 500
|5/5
|8
|Австрия
|9,750
|6,400
|34,850
|4/5
|9
|Шотландия
|4.000
|3,700
|32,700
|2/5
|10
|Россия
|12,600
|2,900
|32,082
|3/5
|11
|Украина
|8.000
|3,800
|31 400
|3/5
|12
|Сербия
|6,375
|5.500
|29,375
|2/4
|13
|Бельгия
|2,600
|5.200
|29.200
|4/5
|14
|Швейцария
|6.500
|6.000
|27,925
|2/4
|15
|Хорватия
|5,125
|4,250
|25 400
|1/4
|16
|Чехия
|5.500
|4,100
|25.200
|3/5
|17
|Кипр
|7.000
|2,875
|25,125
|2/4
|18
|Турция
|6,800
|4,700
|25,100
|3/5
|19
|Греция
|5,100
|4.500
|24,700
|2/4
|20
|Дания
|5,250
|4.800
|24,175
|4/5
|21
|Норвегия
|4.000
|4,375
|24,000
|1/4
|22
|Израиль
|5,625
|6,250
|23,875
|2/4
|23
|Швеция
|5,375
|4,875
|22,625
|1/4
|24
|Болгария
|4.000
|3,125
|19,250
|2/4
|25
|Азербайджан
|4,375
|4,125
|16,750
|1/4
|26
|Румыния
|2,900
|1,750
|16,650
|1/4
|27
|Польша
|2,875
|4,625
|15,875
|1/4
|28
|Венгрия
|1,625
|2,250
|15,875
|1/4
|29
|Казахстан
|4,250
|2,625
|15 500
|1/4
|30
|Словакия
|1,875
|3,875
|15,375
|1/4
|31
|Словения
|4,625
|2,500
|14 500
|1/4
|32
|Беларусь
|3,250
|0,250
|12 500
|4
|33
|Молдова
|2,750
|4.500
|10 500
|1/4
|34
|Литва
|2.375
|1,750
|10.000
|4
|35
|Босния и Герцеговина
|1,375
|1,625
|9,125
|4
|36
|Люксембург
|0,875
|1,250
|8,750
|4
|37
|Латвия
|0,750
|2,625
|8,625
|4
|38
|Финляндия
|1,250
|3,250
|8,375
|1/4
|39
|Косово
|0,000
|2.333
|8,166
|3
|40
|Ирландия
|1,125
|2,875
|8,125
|4
|41
|Северная Ирландия
|0,750
|1,625
|8,083
|4
|42
|Албания
|2,625
|1,625
|8.000
|4
|43
|Армения
|0,625
|1,625
|7,875
|1/4
|44
|Фарерские острова
|0,750
|1.500
|7,250
|3
|45
|Мальта
|1,375
|1,875
|7.000
|4
|46
|Грузия
|0,125
|1,250
|7.000
|4
|47
|Северная Македония
|3,125
|0,625
|7.000
|4
|48
|Лихтенштейн
|2.000
|0,000
|6.500
|1
|49
|Эстония
|0,625
|3.000
|6,375
|1/3
|50
|Уэльс
|0,500
|1.500
|5.500
|4
|51
|Гибралтар
|0,500
|1,250
|5,416
|1/4
|52
|Исландия
|1,125
|1.500
|5,375
|4
|53
|Черногория
|1,125
|0,750
|4,875
|4
|54
|Андорра
|0,166
|1.500
|4,665
|3
|55
|Сан-Марино
|0,166
|0,166
|1,332
|3