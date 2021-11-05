4 ноября 19:45
Заря 2
ЦСКА София 0
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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Одной Зари мало: Украина упустила шанс догнать Россию в рейтинге УЕФА

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
5 ноября, 08:52
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Очередная еврокубковая неделя не порадовала украинских болельщиков. Динамо и Шахтер выдали достойную игру, но проиграли Барселоне и Реалу. Очки принесла снова только Заря
Заря одержала вторую победу, а Динамо пока не может даже забить
Заря одержала вторую победу, а Динамо пока не может даже забить / Фото: REUTERS

Луганский клуб во второй раз обыграл софийский ЦСКА и поправил свое положение в Лиге конференций.

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Тем не менее потуг Зари оказалось мало, чтобы догнать в таблице коэффициентов УЕФА Россию. Три российских клуба на этой неделе заработали столько же очков, как и представители Украины, сохранив свое преимущество в 0,682 балла.

Напомним, возвращение в ТОП-10 рейтинга это не только престиж страны, но еще и прямая путевка в групповой этап Лиги чемпионов для победителя внутреннего чемпионата.

МСтрана17/1821/22РейтингКоманды
1Англия20,0719 28594,9267/7
2Испания19,7147,28584,9987/7
3Италия17,3337,85769,0457/7
4Германия9,8577,92866,9277/7
5Франция11 5008,75050,4156/6
6Португалия9,6666,58347.0494/6
7Нидерланды2,90010 40040 5005/5
8Австрия9,7506,40034,8504/5
9Шотландия4.0003,70032,7002/5
10Россия12,6002,90032,0823/5
11Украина8.0003,80031 4003/5
12Сербия6,3755.50029,3752/4
13Бельгия2,6005.20029.2004/5
14Швейцария6.5006.00027,9252/4
15Хорватия5,1254,25025 4001/4
16Чехия5.5004,10025.2003/5
17Кипр7.0002,87525,1252/4
18Турция6,8004,70025,1003/5
19Греция5,1004.50024,7002/4
20Дания5,2504.80024,1754/5
21Норвегия4.0004,37524,0001/4
22Израиль5,6256,25023,8752/4
23Швеция5,3754,87522,6251/4
24Болгария4.0003,12519,2502/4
25Азербайджан4,3754,12516,7501/4
26Румыния2,9001,75016,6501/4
27Польша2,8754,62515,8751/4
28Венгрия1,6252,25015,8751/4
29Казахстан4,2502,62515 5001/4
30Словакия1,8753,87515,3751/4
31Словения4,6252,50014 5001/4
32Беларусь3,2500,25012 5004
33Молдова2,7504.50010 5001/4
34Литва2.3751,75010.0004
35Босния и Герцеговина1,3751,6259,1254
36Люксембург0,8751,2508,7504
37Латвия0,7502,6258,6254
38Финляндия1,2503,2508,3751/4
39Косово0,0002.3338,1663
40Ирландия1,1252,8758,1254
41Северная Ирландия0,7501,6258,0834
42Албания2,6251,6258.0004
43Армения0,6251,6257,8751/4
44Фарерские острова0,7501.5007,2503
45Мальта1,3751,8757.0004
46Грузия0,1251,2507.0004
47Северная Македония3,1250,6257.0004
48Лихтенштейн2.0000,0006.5001
49Эстония0,6253.0006,3751/3
50Уэльс0,5001.5005.5004
51Гибралтар0,5001,2505,4161/4
52Исландия1,1251.5005,3754
53Черногория1,1250,7504,8754
54Андорра0,1661.5004,6653
55Сан-Марино0,1660,1661,3323

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О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
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