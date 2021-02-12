Шахрай непомітно витратив 6 мільйонів з рахунку футболіста "МанСіті"

Алжирський півзахисник "Манчестер Сіті" Ріяд Марез став жертвою шахраїв, а з його рахунку спливла в чужі руки дуже велика сума грошей. Це історія сталася у 2017 році, але суд почався тільки зараз, і злочин набув розголосу. Раніше Зінченко з лави запасних дивився, як "МанСіті" увійшов в історію.

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За повідомленнями британського видання The Sun, 29-річний футболіст втратив свою банківську карту, однак не відразу помітив пропажу. На те, щоб помітити злодійство зі своїх рахунків, йому знадобилося п'ять тижнів. За цей час шахраї витратили понад 200 тисяч євро (6,7 млн гривень), що належать Марезу.

/ Фото: AFP

Як стало відомо ЗМІ, карта потрапила в руки до 32-річного Шаріфа Мохаммеда. І він відірвався по повній. За цей час Мохаммед прогуляв 23 тисячі на вечірці на Ібіці. Також велика сума пішла на покупку ексклюзивного дизайнерського одягу. Решту коштів було витрачено на гру в казино, а також регулярні походи в кафе швидкого харчування.

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Марез не помічав витрати, які відповідають його тижневій платні більше місяця, поки вже сам банк не запідозрив недобре і не заблокував карту.

Ріяд Марез / Фото: Reuters

Інцидент з втратою карти стався у 2017 році, коли Ріяд виступав за "Лестер". Зараз у справі про шахрайство проходить суд, на якому Шаріф Мохаммед частково визнав свою провину. Він був звільнений під заставу до винесення вироку 25 лютого. Раніше він отримував умовний строк за шахрайство з бронюванням готелів, а у 2009 році був засуджений за грабіж на 45 місяців.

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Нагадаємо, що Марез перейшов до "Манчестер Сіті" влітку 2018 року з "Лестера". Сума трансферу склала 67,8 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ алжирець провів 16 матчів, забив 5 голів і віддав дві результативні передачі.

Як Марез забивав за "МанСіті":

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