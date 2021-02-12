Мошенник незаметно потратил 6 миллионов со счета футболиста "МанСити"

Алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез стал жертвой мошенников, а с его счета уплыла в чужие руки очень большая сумма денег. Это история произошла в 2017 году, но суд начался только сейчас, и преступление получило огласку. Ранее Зинченко со скамейки запасных смотрел, как "МанСити" вошел в историю.

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По сообщениям британского издания The Sun, 29-летний футболист потерял свою банковскую карту, однако не сразу заметил пропажу. На то, чтобы заметить воровство со своих счетов, ему потребовалось пять недель. За это время мошенники потратили более 200 тысяч евро (6,7 млн гривен), принадлежащих Марезу.

Рияд Махрез / Фото: AFP

Как стало известно СМИ, карта попала в руки 32-летнему Шарифу Мохаммеду. И он оторвался по полной. За это время Мохаммед прогулял 23 тысячи на вечеринки на Ибице. Также большая сумма ушла на покупку эксклюзивной дизайнерской одежды. Остальные средства были потрачены на игру в казино, а также регулярные походы в кафе быстрого питания.

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Марез не замечал расходы, которые соответствуют его недельному жалованью более месяца, пока уже сам банк не заподозрил неладное и не заблокировал карту.

Рияд Марез / Фото: Reuters

Инцидент с потерей карты произошел в 2017 году, когда Рияд выступал за "Лестер". Сейчас по делу о мошенничестве проходит суд, на котором Шариф Мохаммед частично признал свою вину. Он был освобожден под залог до вынесения приговора 25 февраля. Ранее он получал условный срок за мошенничество с бронированием отелей, а в 2009 году был осужден за грабеж на 45 месяцев.

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Напомним, что Марез перешел в "Манчестер Сити" летом 2018 года из "Лестера". Сумма трансфера составила 67,8 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ алжирец провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал две результативные передачи.

Как Марез забивал за "МанСити":

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