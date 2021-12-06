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Місія нездійсненна. Дружина Ярмоленка не може це робити з чоловіком через дітей

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 грудня, 09:29
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Інна Ярмоленко показала, як вона намагається зробити фотографію з Андрієм, але весь час у кадр потрапляють діти
Фотографія без дітей не виходить
Фотографія без дітей не виходить

Нещодавно Андрій Ярмоленко зводив дружину до дорогого ресторану. І ось пара знову зібралася провести час разом.

Перед виходом Інна Ярмоленко спробувала зробити спільне фото з Андрієм, але діти не дали зробити задумане, постійно потрапляючи до кадру.

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"Фото вдвох, місія нездійсненна", – підписала світлину в Instagram Інна.

Нагадаємо, що Інна Ярмоленко за освітою – фахівець із міжнародних відносин та дипломатії. Шлюб пара оформила наприкінці 2011 року.

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Мешкають у Лондоні, де Андрій Ярмоленко виступає за Вест Гем. У нещодавньому єврокубковому матчі "молотобійців" Ярмоленко взяв участь у двох забитих голах своєї команди.

Раніше ми розповідали, що на преміальні за Євро-2020 Ярмоленко купив медобладнання для лікарні "Охматдит".

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Сергій Шаховець

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